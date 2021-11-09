В России заканчивается вторая фаза испытаний лекарства от COVID

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Лекарство получило название «Мир-19» (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России завершается вторая фаза клинических испытаний лекарства от коронавируса «Мир-19». Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мир-19» — это этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19. Сейчас он завершает вторую фазу клинических исследований», — подчеркнула Скворцова. Заявление было сделано в рамках X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021», передает ТАСС.

Ранее американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ее таблетка от коронавируса PAXLOVID эффективна на 89%. Как показали результаты клинических испытаний, сокращение госпитализаций или смертей, связанных с COVID-19, наблюдалось у пациентов, получавших лечение в течение пяти дней с момента появления симптомов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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