Pfizer заявила о создании эффективной таблетки от коронавируса

Американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ее таблетка от коронавируса PAXLOVID эффективна на 89%. Результаты клинических испытаний лекарства опубликованы на сайте компании.
«Промежуточный анализ показал снижение риска госпитализации или смерти в связи с COVID-19 по любой причине на 89%… Сокращение госпитализаций или смертей, связанных с COVID-19, наблюдалось у пациентов, получавших лечение в течение пяти дней с момента появления симптомов», — говорится в сообщении Pfizer.
В тестировании принимали участие 1200 пациентов с COVID-19. Летальных исходов среди испытуемых зафиксировано не было. По мнению представителей Pfizer, в случае одобрения лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций при коронавирусе.
Данные исследования будут направлены в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). После этого компания надеется получить разрешение на использование препарата уже в текущем году.
Ранее британский научный журнал BMJ сообщил, что клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями норм и правил. По данным издания, допускались фальсификация данных, личности добровольцев были раскрыты, негативные побочные эффекты, наоборот, были скрыты.
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