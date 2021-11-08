Челябинских водителей предупредили о сильных снегопадах

В горных районах области ожидается сильный гололед (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области просят водителей быть внимательными в горных районах. Как сообщили URA.RU в областном министерстве транспорта, в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днем 10 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог сильная гололедица. Водители, будьте осторожны», — говорится в распространенном миндортрансом обращении.

До конца этой недели в Челябинской области также ожидается резкое похолодание. В четверг, 11 ноября, в регионе ожидается -5,-10 градусов ночью, при прояснении до -15.