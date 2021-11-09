В Госдуме решили отменить обязательный техосмотр в России

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Депутаты Госдумы одобрили законопроект об отмене обязательного техосмотра Фото:

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. Решение было принято 9 ноября на пленарном заседании, трансляция которого велась на сайде ГД.

В первом чтении законопроект приняли все 395 присутствующих парламентария. Сам документ об отмене обязательного техосмотра в Госдуму был внесен 12 сентября.

В Минтрансе намерены упростить эту процедуру для всех видов транспорта, которые останутся обязанными проходить технический осмотр, передает «Национальная служба новостей». Россияне будут освобождены от прохождения ежегодного технического осмотра своего транспортного средства, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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