В Госдуме решили отменить обязательный техосмотр в России

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому обязательный техосмотр может быть отменен. Решение было принято 9 ноября на пленарном заседании, трансляция которого велась на сайде ГД.
В первом чтении законопроект приняли все 395 присутствующих парламентария. Сам документ об отмене обязательного техосмотра в Госдуму был внесен 12 сентября.
В Минтрансе намерены упростить эту процедуру для всех видов транспорта, которые останутся обязанными проходить технический осмотр, передает «Национальная служба новостей». Россияне будут освобождены от прохождения ежегодного технического осмотра своего транспортного средства, пишет «Царьград».
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