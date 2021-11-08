Памфилова предложила сменить главу свердловского избиркома

Вместо Владимира Русинова (слева) главой избиркома предложили назначить Елену Клименко (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву предложено назначить нового главу региональной избирательной комиссии вместо Владимира Русинова. Соответствующее предложение на заседании озвучила глава ЦИК России Элла Памфилова, выдвинув кандидатуру Елены Клименко, которая сейчас занимает пост зампреда избиркома.

«Предложить губернатору Свердловской области кандидатуру Елены Клименко для назначения членом избирательной комиссии с правом решающего голоса», — объявила Элла Памфилова. Решение было поддержано единогласно. Связаться с Русиновым оперативно URA.RU не удалось.

Источники агентства ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьской избирательной кампании. По слухам, у областной власти вызывало вопросы, почему подсчет голосов, особенно по партийным спискам, продолжался слишком долго — результаты были обнародованы только спустя восемь дней.

Елена Клименко стала членом избиркома Свердловской области в 2016 году. Она была делегирована в комиссию от «Партии роста». В 2019 году Клименко получила должность заместителя председателя избиркома.