Мэрия Екатеринбурга выбрала первые дома для реновации

Следующий ход — за жильцами: им предстоит решить, оставлять свои дома в списках или нет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Екатеринбурга определили первые участки для комплексного развития территории (КРТ), рассказали в пресс-службе горадминистрации. В списке — 23 дома в Орджоникидзевском районе, шесть из них признаны аварийными.

«Площадки <…> расположены в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и после Великой Отечественной войны. На участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов расположены 13 жилых домов 1941—1950 годов постройки, четыре из них признаны аварийными. На участке улиц Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков находятся десять двухэтажных жилых домов, построенных в 50-х годах, два из них признаны аварийными», — говорится в сообщении.

В горадминистрации также объяснили, что следующим шагом будет проведение в этих домах собраний собственников квартир. Если две трети жильцов проголосуют за реновацию, мэрия проведет торги среди девелоперов на право заключение инвестиционного договора. Победитель конкурса подготовит граддокументацию, а также договорится с собственниками о суммах выкупа их имущества. А если больше трети жильцов проголосуют против — мэрия исключит дом из программы КРТ.

Дома, попадающие под реновацию, выделены красным и желтым цветами Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Свердловские власти актуализировали тему реновации в марте, когда Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно документу, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В апреле региональный кабмин утвердил критерии домов, которые попадут под реновацию, а в конце сентября — принял порядок утверждения границ территорий под реновацию.

Общая площадь зоны КРТ — 50 тысяч квадратных метров Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга