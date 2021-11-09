Правительство предложило новый способ пройти в covid-free зоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, фудкорт, карантин, локдаун, фудкорт закрыт
Теперь прививочный сертификат можно получить в бумажном виде Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России появится еще один способ попасть в covid-free зоны. Посетить общественные места можно будет не только по электронному QR-коду и сертификату, но и предъявив прививочный сертификат в бумажном виде. Начиная с 16 ноября, его можно будет получить в бумажном виде в МФЦ, сообщает правительство РФ.

«В России продолжается вакцинация от коронавируса. Всем, кто сделал прививку, автоматически выдается сертификат на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить в бумажном виде в МФЦ», — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства. Данная инициатива будет полезна для граждан, которые не имеют доступа к госулугам или не могут распечатать прививочный сертификат, завил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

За реализацию задачи несут ответственность Минцифры и Минздрав. Ведомства должны следить за обеспечением услуги без сбоев. Мишустин отметил, что по окончании нерабочих дней были усилены меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой. В общественных местах и транспорте проводится дезинфекция, увеличивается объем тестирования на COVID-19, растет темп вакцинации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...