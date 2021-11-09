Правительство предложило новый способ пройти в covid-free зоны

Теперь прививочный сертификат можно получить в бумажном виде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России появится еще один способ попасть в covid-free зоны. Посетить общественные места можно будет не только по электронному QR-коду и сертификату, но и предъявив прививочный сертификат в бумажном виде. Начиная с 16 ноября, его можно будет получить в бумажном виде в МФЦ, сообщает правительство РФ.

«В России продолжается вакцинация от коронавируса. Всем, кто сделал прививку, автоматически выдается сертификат на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить в бумажном виде в МФЦ», — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства. Данная инициатива будет полезна для граждан, которые не имеют доступа к госулугам или не могут распечатать прививочный сертификат, завил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

За реализацию задачи несут ответственность Минцифры и Минздрав. Ведомства должны следить за обеспечением услуги без сбоев. Мишустин отметил, что по окончании нерабочих дней были усилены меры безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой. В общественных местах и транспорте проводится дезинфекция, увеличивается объем тестирования на COVID-19, растет темп вакцинации.