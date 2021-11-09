Mash: родственник Сталина стал бомжем

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, коммунисты, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад лишился квартиры Фото:

Правнук советского вождя Иосифа Сталина Селим Бенсаад остался без квартиры, где он жил со своим отцом Хосином Бенсадом. Об этом пишет издание Mash.

После рождения Бенсаад жил в Москве с мамой, в то время как отец решил уехать в родной Алжир. Позже он вернулся обратно в Россию. «Хосин решил, что экспроприация правнуку диктатора уж точно будет понятна, и полностью занял их общую квартиру на Лубянке, сменив там замки. Даже вызов полиции не помог Селиму попасть в свое жилье». — пишет издание.

Сейчас Бенсаад вынужден ночевать в машине. Кроме того, отец намерен признать его недееспособным, чтобы полностью завладеть его имуществом. Адвокат уже направила обращения в МВД и СК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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