Mash: родственник Сталина стал бомжем

Правнук советского вождя Иосифа Сталина Селим Бенсаад остался без квартиры, где он жил со своим отцом Хосином Бенсадом. Об этом пишет издание Mash.
После рождения Бенсаад жил в Москве с мамой, в то время как отец решил уехать в родной Алжир. Позже он вернулся обратно в Россию. «Хосин решил, что экспроприация правнуку диктатора уж точно будет понятна, и полностью занял их общую квартиру на Лубянке, сменив там замки. Даже вызов полиции не помог Селиму попасть в свое жилье». — пишет издание.
Сейчас Бенсаад вынужден ночевать в машине. Кроме того, отец намерен признать его недееспособным, чтобы полностью завладеть его имуществом. Адвокат уже направила обращения в МВД и СК.
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