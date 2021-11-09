Юрист перечислил причины отказа в налоговом вычете россиянам

В налоговом вычете не могут отказать из-за долгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Получить налоговый вычет после покупки квартиры не смогут те, кто уже воспользовался этим правом, приобрел жилье у родственников или неверно заполнил документы. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин

«Не может претендовать тот, кто уже пользовался вычетом. Не может претендовать тот, кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например, у близких родственников. На это есть прямой запрет в налоговом кодексе. Или неправильно оформил какие-то документы. Например, договор представил, но не представил документы об оплате», — сказал Аркадий Брызгалин.

Список дополнил экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Сенков. «На этот вычет может претендовать налоговый резидент РФ, который получает доходы, которые облагаются по ставке 13%. Допустим, что объект недвижимости покупает пенсионер и у него нет дохода, который облагается 13%, то он не может претендовать на этот вычет», — рассказал эксперт.

Брызгалин подчеркнул, что в вычете не могут отказать, при наличии задолженности по налогам. «Привязки быть не должно. Взыскание долгов — это отдельная тема. Вычет должен быть предоставлен, а когда начнутся расчеты перед налогоплательщиком и бюджетами, сумма задолженности будет просто зачтена. А само по себе — это не основание к отказу. Это право должно быть предоставлено. Отказывать незаконно», — отметил собеседник агентства. По его словам, такие нарушения часто происходят.