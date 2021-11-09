В Германии допустили заморозку «Северного потока-2» назло России

Новые власти Германии могут пойти на заморозку проекта «Северный поток-2» из-за Украины. Об этом заявил обозреватель Штефан Корнелиус в статье для Süddeutsche Zeitung.
Автор утверждает, что ФРГ попала в энергетическую зависимость от России, что стало «самой большой внешнеполитической проблемой» страны. Корнелиус не отрицает, что Германия и РФ нуждаются друг в друге как покупатель и поставщик. Однако, по его словам, этот аргумент верен лишь отчасти. Он уверен, что Россия готова платить наиболее высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. В результате, пишет обозреватель, Берлин может пойти на заморозку проекта назло Москве, ради Киева и ради самой Германии.
Ранее в Германии заявили, что сертификация газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Строительство трубопровода полностью закончилось 10 сентября 2021 года. Газопровод представляет собой две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В России неоднократно подчеркивали, что «Северный поток-2» — исключительно коммерческий проект.
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