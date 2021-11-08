08 ноября 2021

В Германии озвучили сроки сертификации «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Сертификация газопровода «Северный поток — 2» может завершиться в январе 2022 года Фото:

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом заявил депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации „Северного потока — 2“ в середине января 2022 года,», — рассказал он в интервью РБК. Эрнст заявил, что сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее, чтобы снизить цены на газ.

При этом немецкий парламентарий назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева. Он отметил, что Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.

Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны. При этом украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Они считают газопровод угрозой безопасности и настроены на дальнейшее противодействие проекту.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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