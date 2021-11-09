09 ноября 2021

Минэнерго ожидает рекордного уровня добычи нефти в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
В Минэнерго намерены добывать около 560 млн тонн нефти к 2024 году Фото:

Россия в 2023—2024 годах может повторить рекордный для себя объем добычи нефти — 560 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Мы считаем, что в 2023—2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи», — заявил Шульгинов в беседе с «Коммерсантом».

Кроме того, Шульгинов заявил, что в дальнейшем имеет смысл стабилизировать уровни добычи нефти и монетизировать запасы. По его словам, сейчас говорить о закате нефтяной эры рано.

Ранее председатель комитета по энергетике Павел Завальный рассказал, что будет после отказа от нефти и газа. В России планируют развивать водородную и другие виды энергетики после появления новых технологий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать в течение трех месяцев план перехода РФ на альтернативные источники энергии, отвечать за создание рабочих групп будет его первый заместитель Андрей Белоусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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