Воспитательница челябинского детсада убила мужа

Между супругами произошел конфликт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске осудили сотрудницу детского сада, которая убила собственного мужа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

«Между супругами на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на убийство супруга. Женщина вооружилась бытовым ножом и нанесла им удар в область грудной клетки и живота супруга, который впоследствии скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что в момент преступления оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного заседания сотрудница детсада заявила, что муж угрожал ей убийством. Она защищалась от него, но убивать не хотела.

Суд учел факторы, что подсудимая явилась с повинной, впервые привлекалась к уголовной ответственности, помогала расследованию, а также рекомендации с места работы. Ей назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.