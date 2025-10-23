Глава Челябинска Лошкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске

Челябинцы также готовы прийти на помощь жителям Копейска, заявил Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин выразил свои соболезнования в связи со взрывами на заводе в Копейске, где погибли десять человек. Произошедшее он назвал страшной трагедией.

«Страшная трагедия произошла у наших соседей в Копейске. От себя лично и от лица администрации Челябинска выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Челябинск скорбит вместе с жителями Копейска и молится о скорейшем выздоровлении пострадавших. «Мы рядом и готовы прийти на помощь», — добавил глава города.

Продолжение после рекламы

Соболезнования ранее из-за ночного ЧП в Копейске выразил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Губернатор соседней Свердловской области Денис Паслер сообщил о готовности помочь в оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС. Соболезнования высказал сенатор РФ Олег Цепкин.

К семьям погибших и пострадавших обратились глава Копейского городского округа Светлана Логанова, глава Коркинского округа Александр Орел, спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков. Все они просят жителей региона не верить фейкам и не паниковать.