Глава Челябинска Лошкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске
Челябинцы также готовы прийти на помощь жителям Копейска, заявил Лошкин
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава Челябинска Алексей Лошкин выразил свои соболезнования в связи со взрывами на заводе в Копейске, где погибли десять человек. Произошедшее он назвал страшной трагедией.
«Страшная трагедия произошла у наших соседей в Копейске. От себя лично и от лица администрации Челябинска выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Челябинск скорбит вместе с жителями Копейска и молится о скорейшем выздоровлении пострадавших. «Мы рядом и готовы прийти на помощь», — добавил глава города.
Соболезнования ранее из-за ночного ЧП в Копейске выразил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Губернатор соседней Свердловской области Денис Паслер сообщил о готовности помочь в оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС. Соболезнования высказал сенатор РФ Олег Цепкин.
К семьям погибших и пострадавших обратились глава Копейского городского округа Светлана Логанова, глава Коркинского округа Александр Орел, спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков. Все они просят жителей региона не верить фейкам и не паниковать.
Трагедия в Копейске произошла 22 октября в 23:45. На заводе прогремели два взрыва. Версия с БПЛА не подтвердилась, сообщил губернатор Алексей Текслер. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Погибли десять человек, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. 24 октября объявлено в Челябинской области днем траура. Вся информация о происшествии в Копейске Челябинской области собрана в сюжете на URA.RU.
