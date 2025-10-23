24 октября в Челябинской области станет Днем траура по погибшим в Копейске

День траура в Челябинской области будет объявлен 24 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер заявил об объявлении траура в Челябинской области из-за трагедии в Копейске, где 22 октября произошли взрывы на одном из заводов города. Об этом глава региона сообщил в личном telegram-канале.

«В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!», — написал Текслер