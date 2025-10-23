Челябинские политики выразили соболезнования семьям погибших в Копейске
Уральские политики выразили семьям погибших соболезнования
Фото: Илья Московец © URA.RU
Политики выразили соболезнования родным погибших в Копейске (Челябинская область) заводчан. К людям обратились полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор региона Алексей Текслер, мэры городов и другие руководители.
«Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!», — заявил полпред президента на Урале Артем Жога.
Искренние и глубокие соболезнования семьям погибших озвучил Текслер. Он добавил, что люди получат необходимую помощь. На месте работает психологическая служба МЧС России в количестве 10 специалистов.
Вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик, который пять лет был главой Копейска, также принес соболезнования. Сенатор от региона Александр Цепкин присоединился к соболезнованиям, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Мэр Копейска Светлана Логанова отметила, что весь город скорбит вместе с родственниками погибших.
Глава Коркинского округа Александр Орел выразил соболезнования всем, кто потерял близких в результате трагедии. Тяжелая и невосполнимая потеря, добавил он, напомнила о том, как ценна жизнь.
Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков призвал жителей не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных выводов следствия. По его словам, слаженная работа экстренных служб помогла избежать паники среди населения.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил телеграмму губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с ЧП на заводе в Копейске. «Свердловская область готова оказать необходимую поддержку и в оказании медицинской помощи пострадавшим, и в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия», — следует из сообщения.
Трагедия произошла в ночь на 23 октября, когда на предприятии прогремела серия взрывов. Сила детонации была такой мощной, что взрывную волну ощутили жители нескольких районов Челябинска. Предварительной причиной ЧП называют нарушение технологического процесса. По данным главы региона, погибло 10 человек, с тяжелыми травмами госпитализированы пять пострадавших. С 24 октября в регионе объявлен День траура по погибшим.
