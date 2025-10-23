Челябинские политики выразили соболезнования семьям погибших в Копейске

Уральские политики выразили семьям погибших соболезнования Фото: Илья Московец © URA.RU

Политики выразили соболезнования родным погибших в Копейске (Челябинская область) заводчан. К людям обратились полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор региона Алексей Текслер, мэры городов и другие руководители.

«Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!», — заявил полпред президента на Урале Артем Жога.

Искренние и глубокие соболезнования семьям погибших озвучил Текслер. Он добавил, что люди получат необходимую помощь. На месте работает психологическая служба МЧС России в количестве 10 специалистов.

Вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик, который пять лет был главой Копейска, также принес соболезнования. Сенатор от региона Александр Цепкин присоединился к соболезнованиям, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Мэр Копейска Светлана Логанова отметила, что весь город скорбит вместе с родственниками погибших.

Глава Коркинского округа Александр Орел выразил соболезнования всем, кто потерял близких в результате трагедии. Тяжелая и невосполнимая потеря, добавил он, напомнила о том, как ценна жизнь.

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков призвал жителей не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных выводов следствия. По его словам, слаженная работа экстренных служб помогла избежать паники среди населения.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил телеграмму губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с ЧП на заводе в Копейске. «Свердловская область готова оказать необходимую поддержку и в оказании медицинской помощи пострадавшим, и в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия», — следует из сообщения.