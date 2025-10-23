Челябинский продавец техники попал под санкции Евросоюза
Продающая технику компания «Битван» попала в санкционный список ЕС
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Продавец техники из Челябинска, компания «Битван», попал под санкции Европейского Союза. Как следует из заявления Совета ЕС, причиной для включения в список стала поддержка оборонного комплекса.
«Решение добавляет 45 организаций в перечень юридических лиц, организаций или органов, поддерживающих военный и промышленный комплекс России», — отмечено в документе ЕС. Он имеется в распоряжении URA.RU.
В отношении «Битвана» и других подсанкционных лиц применят более строгие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Также под запрет попали решения и девайсы, которые могут способствовать технологическому усилению оборонного и сектора безопасности России.
Согласно данным СБИС, челябинская компания занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и принадлежностями. Выручка в 2024 году достигла 2,541 млрд рублей.
В новый вошли юрлица из России и третьих стран. Среди них — компании из Китая, Гонконга, Индии и Таиланда, которые, по мнению Евросоюза, помогают России обходить уже введенные ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. В списке также значатся пять российских банков, включая «Альфа-Банк» и «МТС Банк».
Евросоюз ввел полный запрет на импорт в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из России. По краткосрочным контрактам она начнет действовать с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с января 2027 года. Кроме того, под ограничения попали поставки в РФ ряда химикатов, металлов, сплавов и станков с числовым программным управлением (ЧПУ), используемых в военном производстве.
Санкционная политика ЕС в отношении России действует с 2014 года, но была резко ужесточена в 2022 году. За это время было принято 19 пакетов ограничительных мер, направленных на ослабление российского экономического и военного потенциала.
