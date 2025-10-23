Лантратова готова оказать помощь жителям Челябинской области, пострадавшим от ЧС
Лантратова выразила готовность помочь жителям региона
Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова напомнила жителям региона телефон своей приемной и заявила, что готова оказать любую помощь в связи с трагедией на предприятии. Об этом Лантратова написала в своем telegram-канале.
«Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до десяти. Выражаю соболезнования их родным и близким погибшим! Если нужна какая-то помощь, в Челябинске работает моя приемная, куда всегда можно обратиться: +7 999 582 83 30», — написала Лантратова.
Она призывает жителей региона сохранять спокойствие и не верить фейкам. «Правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего», — добавила депутат.
В Копейске на одном из предприятий города вечером 22 октября произошли два взрыва, в результате которых погибли десять человек. Версия с атакой БПЛА не подтвердилась, заявил ранее губернатор Алексей Текслер. В СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 24 октября в Челябинской области объявлен днем траура. Подробнее о том, что такое день траура и когда его объявляют по всей России и в отдельных ее регионах — в материале URA.RU. О произошедшем в Копейске в ночь на 23 октября в сюжете на URA.RU.
