Суд на год сократил срок Кучитарову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему начальнику Комитета дорожного хозяйства (КДХ) города Ринату Кучитарову Областной суд сократил срок в колонии на один год — до 5 лет и 9 месяцев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Весной Кучитарова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Адвокаты требовали оправдать или отправить дело на пересмотр. Суд снизил срок на год — с 6 лет 9 месяцев до 5 лет 9 месяцев», — передает корреспондент URA.RU из зала Областного суда.

Курчатовский районный суд Челябинска ранее признал Кучитарова виновным по части третьей статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Экс-начальника КДХ лишили свободы на 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кучитарову зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО. Также с обвиняемого взыскали в пользу администрации Челябинска свыше 32 миллионов рублей, а его имущество оставили под арестом.

Кучитаров был задержан сотрудниками областного УФСБ в начале декабря 2022 года. Как было доказано в суде, Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость одного из этапов работ была завышена, что нанесло бюджету многомиллионный ущерб.

Адвокаты Кучитарова заявляли о невиновности своего подзащитного. Показания свидетелей и заключения экспертов отвергают версию обвинения, отмечали они. Действия Кучитарова тянули максимум на административку.