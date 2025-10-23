Для жителей Копейска доступна бесплатная психологическая помощь
Жители Копейска могут получить помощь психологов по телефону
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Копейске Челябинской области работает круглосуточный телефон доверия. Об этом сообщает администрация города.
«Телефон доверия ГБУЗ „ОКСПНБ №1“ +7 (351) 269-77-77. Телефон работает круглосуточно», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Также можно обратиться в диспансерное отделение Копейска на улице Братьев Гожевых, 7А, в кабинет №12, без очереди. Телефон кабинета 8(35139)7-50-55.
В Копейске вечером 22 октября на одном из предприятий произошли два взрыва. Официально сообщается о десяти погибших. Еще пять человек госпитализированы, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Информация об атаке БПЛА на предприятие не подтверждается. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва. Вся информация о ночном ЧП в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!