Для жителей Копейска доступна бесплатная психологическая помощь

Жители Копейска могут получить помощь психологов по телефону

В Копейске Челябинской области работает круглосуточный телефон доверия. Об этом сообщает администрация города.

«Телефон доверия ГБУЗ „ОКСПНБ №1“ +7 (351) 269-77-77. Телефон работает круглосуточно», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Также можно обратиться в диспансерное отделение Копейска на улице Братьев Гожевых, 7А, в кабинет №12, без очереди. Телефон кабинета 8(35139)7-50-55.

В Копейске вечером 22 октября на одном из предприятий произошли два взрыва. Официально сообщается о десяти погибших. Еще пять человек госпитализированы, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.