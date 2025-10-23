Челябинского фермера наказали за проживание свиней без регистрации
Содержание свиней без регистрации и прививок обернулось для фермера штрафом
Фермер из Варны (Челябинская область) поплатился за содержание свиней без регистрации в государственной информсистеме «ВетИС». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поголовье животных превысило 15 особей.
«Поголовье свиней не зарегистрировано в системе „ВетИС“. У собственника отсутствуют сведения об обязательных профилактических и противоэпизоотических мероприятиях в отношении животных», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Животновода инспекторы привлекли к административной ответственности. Фермеру придется уплатить штраф.
Россельхознадзор уже предостерегал и участвовал в сходах с жителями муниципалитетов, рассказывая о требованиях законодательства. В ведомстве отметили, что сроки для регистрации животных давно истекли, а профилактическая работа не принесла должных результатов.
