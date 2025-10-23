Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Челябинского фермера наказали за проживание свиней без регистрации

23 октября 2025 в 13:17
Содержание свиней без регистрации и прививок обернулось для фермера штрафом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермер из Варны (Челябинская область) поплатился за содержание свиней без регистрации в государственной информсистеме «ВетИС». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поголовье животных превысило 15 особей.

«Поголовье свиней не зарегистрировано в системе „ВетИС“. У собственника отсутствуют сведения об обязательных профилактических и противоэпизоотических мероприятиях в отношении животных», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Животновода инспекторы привлекли к административной ответственности. Фермеру придется уплатить штраф.

Россельхознадзор уже предостерегал и участвовал в сходах с жителями муниципалитетов, рассказывая о требованиях законодательства. В ведомстве отметили, что сроки для регистрации животных давно истекли, а профилактическая работа не принесла должных результатов.

  • **
    23 октября 2025 14:10
    В Роддом сходить, свидетельство о рождении получить. У моей кошки Кирки есть паспорт, когда родилась,прививки. У хомяка нет, только чек на его покупку в магазине. Прикольно штраф за хрюшек!
