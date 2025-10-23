Челябинского фермера наказали за проживание свиней без регистрации

Содержание свиней без регистрации и прививок обернулось для фермера штрафом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермер из Варны (Челябинская область) поплатился за содержание свиней без регистрации в государственной информсистеме «ВетИС». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поголовье животных превысило 15 особей.

«Поголовье свиней не зарегистрировано в системе „ВетИС“. У собственника отсутствуют сведения об обязательных профилактических и противоэпизоотических мероприятиях в отношении животных», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Животновода инспекторы привлекли к административной ответственности. Фермеру придется уплатить штраф.

