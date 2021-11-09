Курганский Роспотребнадзор рассказал об итогах проверок соблюдения режима самоизоляции и антиковидных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В период нерабочих дней, с 30 октября по 8 ноября, сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии выявили 58 жителей Курганской области, контактировавших с больными COVID-19 и нарушивших режим самоизоляции. Им грозят штрафы до 40 тысяч рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«За период с 30.10.2021 по 08.11.2021 совместно с Росгвардией проведено 1046 поквартирных обходов, выявлено отсутствие по месту жительства 58 контактных лиц, составлено 23 протокола за нарушение самоизоляции по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Все материалы направлены в суд. Штрафные санкции для граждан предусмотрены в виде административного штрафа — в размере от 15 до 40 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии и органов местного самоуправления проводят рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер в сфере торговли, общепита, транспорта и культуры. Всего с 30 октября по 8 ноября проведено 1240 таких рейдов, составлено 86 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе в отношении семи юридических лиц, направлено 215 повесток. Основные нарушения, выявленные в ходе рейдов: скученность людей и отсутствие социальной дистанции, нарушение правил использования масок и перчаток, отсутствие рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

В конце октября Росптребнадзор сообщал о 15 нарушителях режима самоизоляции, выявленных в Курганской области за два дня. 10 из них — жители областного центра. Ранее URA.RU писало, что жительницу города Петухово оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она дважды самовольно уходила из стационара для больных COVID-19.