В Госдуме назвали единственный способ отменить пенсионную реформу

Отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст в России можно только после проведения референдума. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике, депутат Андрей Алехин.
«Они (представители „Единой России“ — прим. ред.) костьми лягут. Другого пути, как референдум, у нас нет. Но они референдум заблокировали, когда мы пытались провести. Скорее всего, они это опять сделают», — сказал Андрей Алехин.
Также депутат рассказал, как прошло обсуждение законопроекта об отмене пенсионной реформы на заседании комитета. «Очень жестко были настроены единороссы. Мы попытались доказать, что ни одна цель, которую ставила пенсионная реформа, не была достигнута, а в точности наоборот. Пандемия усугубила ситуацию. Но мы оказались в меньшинстве. Три голоса взяли и все — от оппозиционных фракций. Спор продолжится на заседании Госдумы», — сообщил парламентарий.
Главным решением в рамках пенсионной реформы, которое вызвало много споров, стало повышение пенсионного возраста. С тех пор, как оно вступило в силу, на рассмотрение в Госдуму поступало сразу несколько законопроектов об его отмене, но безрезультатно.
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