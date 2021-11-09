В Кургане задержали подозреваемого в педофилии

Курганец-педофил снова подозревается в преступлениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана, который ранее уже был судим за педофилию, снова задержали. Мужчина подозревается в совершении преступлении в отношении малолетних детей. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовикам.

«25-летний мужчина освободился в этом году из колонии и уже совершил новые аналогичные преступления. Его подозревают в растлении малолетних детей. Задержали его 9 ноября», — рассказали источники.

В Курганском городском суде URA.RU пояснили, что пока материалы дела об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого не поступили. В пресс-службу СУ СК России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В открытых данных суда есть сведения, что задержанный ранее был осужден за 31 преступление в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Из колонии общего режима он был освобожден в январе 2021 года.

При этом мужчина пытался через суд отменить надзор, который был установлен за ним, как за опасным преступником. Согласно ему, в течение 8 лет после выхода из колонии курганец должен являться на отметку в органы внутренних дел. Кроме того, ему запрещено покидать квартиру с 22:00 до 6:00. Суд отказал курганцу изменить условия надзора.

«Как следует из характеристики, осужденный находился под наблюдением специалиста — психиатра, как лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Принудительные меры медицинского характера судом не назначены. При таких обстоятельствах оснований полагать, что решение суда в части установленных ограничений, является немотивированным, не имеется», — сказано в решении суда.