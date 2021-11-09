Выборы в Госдуму обошлись Пермскому краю в сотни миллионов рублей

На оплату труда членов участковых избирательных комиссий потрачено 200 миллионов рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Расходы на избирательную кампанию в Госдуму в Пермском крае составили почти 300 миллионов рублей. Информация содержится в постановлении, которое опубликовано на сайте краевой избирательной комиссии.

В документе указано, что регион получил из федерального центра на выборы в Госдуму и подготовку к ним 300 млн рублей, а израсходовал — 299, 4 млн рублей. Большая часть этих средств (200 млн рублей) потрачена на оплату труда 16 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Свыше 25 млн рублей израсходовано на средства защиты членов ТИК от коронавируса (одноразовые перчатки, халаты, антисептики, защитные экраны).

Выборы в Госдуму проходили в Пермском крае с 17 по 19 сентября 2021 года. URA.RU писало, что по итогам выборов в думу прошли действующие депутаты Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов, а также экс-депутаты краевого заксобрания Ирина Ивенских и Роман Водянов. Еще один мандат достался Антону Немкину, поскольку от него отказался губернатор Дмитрий Махонин.