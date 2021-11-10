Защита осужденного в ЯНАО пристава не согласилась с приговором

Защита на приговор суда подала апелляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Защита обвиняемого в злоупотреблении полномочиями экс-начальника отдела — старшего судебного пристава по Пуровскому району раскрыла новые подробности его дела. Как сообщил URA.RU адвокат Евгений Гудимов, осужденный выполнял свои служебные обязанности и был обязан снять арест с земельного участка.

«Арест на земельный участок был снят потому, что он был наложен незаконно. Мой клиент в силу своих должностных обязанностей должен был снять с него арест, поскольку на данном земельном участке уже находились квартиры с жильцами, являвшимися также собственниками земли», — рассказал адвокат Евгений Гудимов.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальника отдела — старшего судебного пристава по Пуровскому району обвинили и осудили за злоупотребление полномочиями на 10 месяцев колонии-поселения. Защита подала на этот приговор апелляцию. По информации источников агентства, речь идет о Сайхане Джамалдинове, который возглавлял отдел с 2013 по 2017 год. Как рассказал адвокат, квартиру, из-за которой наказали пристава, приобрел брат осужденного.

«Брат моего клиента, покупал квартиру за реальную цену, по рассрочке. Женщина-застройщик предлагала ее всем своим клиентам. Подзащитный помог родственнику оформить документы и на него сделали доверенность», — добавляет защитник.

Ранее приставы арестовали принадлежащий должнице земельный участок с построенным на нем домом, несмотря на то, что часть квартир уже была выкуплена и заселена. При этом стоимость арестованного имущества оценивалась в 7 млн рублей при долге в 2 млн рублей. Пристав, которого позже осудили, снял арест.