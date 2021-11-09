Пристав из ЯНАО «забыл» о должнике, купив у него квартиру

Суд отправил судебного пристава в колонию-поселение на 10 месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Тарко-Сале ЯНАО бывший начальник отдела старшего судебного пристава по Пуровскому району приобрел квартиру у застройщика, в отношении которого вел дело о взыскании задолженности. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, служащий взял жилье на условиях длительной рассрочки.

«В суде установлено, что в апреле 2017 года государственный служащий на условиях длительной рассрочки платежа у одного из застройщиков г. Тарко-Сале приобрел квартиру. При этом в отношении данного застройщика судебным приставом свыше одного года велось исполнительное производство о взыскании по решению суда долга в сумме более 2 млн рублей в связи с неисполнением обязательств по договору купли продажи жилого помещения в строящемся многоквартирном доме», — говорится в сообщении прокуратуры.

Бывший пристав приказал своему подчиненному снять запрет с застройщика на регистрационные действия по квартире, что позволило ему завершить сделку. Судебный исполнитель должен был забрать по исполнительному производству деньги, которые заплатил за квартиру, но не стал этого делать. В отношении виновного прокуратурой было возбуждено уголовное дело, а после суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.