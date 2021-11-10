Прекращено преследование рассказавшего о пытках в колонии

Прекращено уголовное дело против программиста Сергея Савельева, который заполучил архив с видеозаписями избиений в российских колониях. Поводом для возбуждения дела стали подозрения в нарушении уголовного законодательства РФ.
«Отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева», — сообщает telegram-канал Gulagu.net. Отмечается, что его обвиняли в неправомерном доступе к информации (часть 2 статьи 272 УК РФ).
Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до президента РФ Владимира Путина.
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