Минюст подготовил для российских водителей новые штрафы

Российских водителей ждут крупные штрафы за несоблюдение правил ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российских водителей предупредили о введении ряда новых норм. Нововведения прописаны в новом кодексе от Минюста.

Так, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере 3-х тысяч рублей. Ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. В действующей статье 12.25 КоАП фигурирует штраф в 500—800 рублей, пишет « Коммерсант» .

Кроме того, за неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского, если это спровоцировало опасную ситуацию на дороге, водителю грозит штраф 40 тысяч или лишение прав на срок до трех лет. Также увеличится штраф с 1-й тысячи рублей до 3-х тысяч за стоянку вне специально отведенных для таких случаев «карманов». Тем, кто рискнет возить детей без автокресла, грозит штраф до 5-и тысяч рублей, вместо 3-х тысяч.

В России начали работать специальные беспилотники, которые фиксируют нарушения ПДД, марку, модель и номер автомобиля. Изображение транслируется в онлайн-режиме на специальный планшет инспекторов ГИБДД, а также записывается на жесткий диск. На сегодняшний день такая практика существует в 17 регионах страны.