На Украине нашли уязвимость в газопроводе «Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток-2» уступает украинскому аналогу, так как у первого нет резерва труб в случае поломки. Об этом заявил глава украинского газового оператора «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же „Северного потока — 2“. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС», — заявил Витренко в интервью украинскому агентству NV.ua.
Представитель украинской газовой отрасли подчеркнул, что при проектировании «Северного потока — 2» не учтен резерв труб. Поэтому в случае его прорыва операторам российского проекта придется полностью останавливать подачу газа. Кроме того, по словам Витренко, украинский трубопровод выигрывает за счет своего удобства расположения.
Ранее в Германии допустили, что сертификация газопровода «Северный поток-2» завершится уже в январе 2022 года. Сам международный проект позволит России поставлять в Европу порядка 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.
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