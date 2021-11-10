10 ноября 2021

На Украине нашли уязвимость в газопроводе «Северный поток — 2»

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«Северный поток — 2» менее удобен в эксплуатации, чем его украинский аналог, уверен Юрий Витренко Фото:
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«Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток-2» уступает украинскому аналогу, так как у первого нет резерва труб в случае поломки. Об этом заявил глава украинского газового оператора «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же „Северного потока — 2“. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС», — заявил Витренко в интервью украинскому агентству NV.ua.

Представитель украинской газовой отрасли подчеркнул, что при проектировании «Северного потока — 2» не учтен резерв труб. Поэтому в случае его прорыва операторам российского проекта придется полностью останавливать подачу газа. Кроме того, по словам Витренко, украинский трубопровод выигрывает за счет своего удобства расположения.

Ранее в Германии допустили, что сертификация газопровода «Северный поток-2» завершится уже в январе 2022 года. Сам международный проект позволит России поставлять в Европу порядка 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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