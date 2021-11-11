Финансист: в декабре россиян ждут новые разовые выплаты

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Высокая инфляция может побудить власти на новые выплаты Фото:
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Российские власти из-за высокого уровня инфляции в ближайшее время могут объявить о дополнительной мере поддержке россиян в виде новой разовой выплаты. Таким мнением делится независимый финансовый консультант Инна Родимова.

«На фоне инфляции нынешнего года, которая, по данным Министерства экономического развития, составляет 7,4%, остро стоит вопрос о выплате компенсации пенсионерам за прибавку ниже инфляции. С учетом комментариев главы Минфина Антона Силуанова о дополнительных мерах разовой поддержки с высокой долей вероятности речь идет о единовременной выплате», — рассказала Инна Родимова в беседе с изданием LIFE.

Эксперт отметила, что государство ежегодно увеличивает размер пенсий. По закону размер индексации должен превышать уровень инфляции на 0,01%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал о новой политике в сфере бюджета для пенсионеров. По его словам, пенсия должна учитывать инфляцию, для чего власти увеличивают выплату на тысячу рублей в год. При этом, считает министр, если инфляция превышает плановую, возможны дополнительные меры разовой поддержки россиян, пишет сайт MK.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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