В Перми назначили дату суда об отмене обязательной вакцинации

Более 140 пермяков через суд требуют отмены обязательной вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский краевой суд принял к производству коллективный иск жителей региона с требованием отменить обязательную вакцинацию от COVID-19. Заседание состоится 21 декабря, следует из картотеки суда.

«Ответчик: Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Костарев Виталий Геннадьевич», — говорится в карточке дела. Истцами выступили 143 человека. Рассмотрит дело судья Роман Буланков.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников. Затем ведомство повысило план по принудительной вакцинации с 60% до 80%. Согласно последним поправкам в документ, привиться от коронавируса должны студенты вузов и техникумов старше 18 лет, а также работники промышленных и агропредприятий.

URA.RU также рассказывало, что жители Пермского края подали коллективное заявление в прокуратуру с требованием отменить указ губернатора Дмитрия Махонина о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Без них нельзя посещать торговые центры, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.