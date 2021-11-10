Суд вынес наказание за гибель людей в затопленном хостеле в Перми

Прорыв трубы привел к гибели пяти постояльцев гостиницы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Суд вынес два новых приговора по делу о гибели пяти человек в пермском хостеле «Карамель». Сотрудник ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Агеев и бывший главный инженер ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслав Хильков приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

«Следствием и судом установлено, что в результате нарушения правил безопасности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей Агеевым и Хильковым ночью 20 января 2020 года произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения, и подвальные помещения жилого комплекса, в котором располагалась мини-гостиница „Карамель“, были затоплены. Это повлекло гибель пяти человек. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в сообщении СК России. Дело расследовалось главным следственным управлением СКР.

На сайте Индустриального районного суда уточняется, что инспектор пожарной безопасности ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев признан невиновным. За ним оставлено право на реабилитацию. Ранее к пяти годам лишения свободы приговорили владельца гостиницы Сергея Щербакова. При этом он отсудил у ПСК и УК «Профи-Дом» 1,6 млн рублей за потопы в хостеле, которые происходили до трагедии. Суд также взыскал с ПСК по 1,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников двух погибших.