Пик магнитной бури ожидается в начале декабря

Под конец осени в Пермь придет одна из сильнейших магнитных бурь за последние месяцы. Геомагнитные возмущения закончатся лишь в декабре. Такой прогноз дают эксперты платформы Time.in-ru.

Согласно прогнозу, магнитная буря придет в Пермь вечером субботы 29 ноября. Пик геомагнитных возмущений придется на 2-4 декабря. После этого сила бури пойдет на спад и под конец декады она прекратится.

Во время магнитных бурь у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли, перепады давления и повышенная усталость. Необходимо чутко следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.

