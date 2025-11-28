Сильная магнитная буря нагрянет в Пермь. Скрин
Пик магнитной бури ожидается в начале декабря
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Под конец осени в Пермь придет одна из сильнейших магнитных бурь за последние месяцы. Геомагнитные возмущения закончатся лишь в декабре. Такой прогноз дают эксперты платформы Time.in-ru.
Согласно прогнозу, магнитная буря придет в Пермь вечером субботы 29 ноября. Пик геомагнитных возмущений придется на 2-4 декабря. После этого сила бури пойдет на спад и под конец декады она прекратится.
Во время магнитных бурь у восприимчивых к погодным изменениям людей могут появиться головные боли, перепады давления и повышенная усталость. Необходимо чутко следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться к врачам.
Фото: скрин с платформы Time-in.ru
