В деревню Универсиады в Екатеринбурге начнут прокладывать связь

Универсиада в Екатеринбурге пройдет в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге началась разработка проекта линии связи проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года, которая пройдет в столице Урала. Об этом сообщили в пресс-службе провайдера «Ростелеком».

«„Гипросвязь“, ведущий проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптических линий связи до деревни Универсиады», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте провайдера. Там отметили, что связью смогут воспользоваться 12 тысяч человек, которые будут проживать в деревне.

Благодаря разработанному проекту проведение Универсиады будет более эффективным и безопасным. Все сервисы студенческих игр будут работать на основе коммуникаций, которые планируется провести.

Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать совещание по подготовке к Универсиаде. Проект должен быть реализован не позднее 30 апреля 2022 года.

В середине лета Екатеринбург получил право принять летнюю Универсиаду и организовать спортивные мероприятия. Источник URA.RU сообщил, что проект будет развернут на территории «Екатеринбург-Экспо».