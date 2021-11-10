10 ноября 2021

В деревню Универсиады в Екатеринбурге начнут прокладывать связь

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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, логотип, универсиада, универсиада2023
Универсиада в Екатеринбурге пройдет в 2023 году Фото:
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге началась разработка проекта линии связи проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года, которая пройдет в столице Урала. Об этом сообщили в пресс-службе провайдера «Ростелеком».

«„Гипросвязь“, ведущий проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптических линий связи до деревни Универсиады», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте провайдера. Там отметили, что связью смогут воспользоваться 12 тысяч человек, которые будут проживать в деревне.

Благодаря разработанному проекту проведение Универсиады будет более эффективным и безопасным. Все сервисы студенческих игр будут работать на основе коммуникаций, которые планируется провести.

Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать совещание по подготовке к Универсиаде. Проект должен быть реализован не позднее 30 апреля 2022 года.

В середине лета Екатеринбург получил право принять летнюю Универсиаду и организовать спортивные мероприятия. Источник URA.RU сообщил, что проект будет развернут на территории «Екатеринбург-Экспо».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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