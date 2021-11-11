РБК: систему QR-кодов хотят ввести в магазинах и транспорте

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QR-коды введут в других общественных местах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство РФ предложило расширить систему QR-кодов. В частности, согласно разрабатываемым Кабмином законопроектам, подтверждение вакцинации от коронавируса хотят ввести при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте, а также перелетов.

«Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов», — сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Согласно источникам агентства, законопроектами предусматривается внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В частности, принимать решение о расширении спектра использования QR-кодов будут непосредственно в регионах.

Помимо введения QR-кодов в общественных местах, законопроектами предполагается использование вместо самого кода свежего ПЦР-теста. Однако данное новшество будет ограничено датой в 1 февраля 2022 года. После этого ПЦР-тест в качестве альтернативы останется только у получивших медотвод к прививке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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