Главой департамента спецмероприятий ЯНАО назначен бывший силовик

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Безопасность ЯНАО будет обеспечивать выходец из Тюмени Сергей Неустроев Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директором департамента спецмероприятий ЯНАО назначен Сергей Неустроев, ранее руководивший ямальским территориальным подразделением ФСБ. Как сообщили URA.RU источники во властных структурах, в будущем он возглавит департамент региональной безопасности, который появится 1 января 2022 года.

«Этим назначением губернатор Дмитрий Артюхов планирует переформатировать работу и наладить все процессы при объединении в новую структуру. Сослуживцы говорят о Неустроеве как о человеке принципиальном, достаточно жестком в отношении подчиненных. Такой человек вполне сможет создать новую эффективную структуру, вычистить ее от бездельников и людей, которые не понимают поставленные перед ними задачи», — говорит источник.

В пресс-службе губернатора ЯНАО подтвердили, что Сергей Неустроев приступил к исполнению должностных обязанностей 11 ноября. С 2019 по 2021 год он занимал должность заместителя директора по внутреннему контролю и корпоративной защите АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».

Неустроев родился в Тюмени, в 1993 году окончил Тюменское высшее военно-командное училище инженерных войск, в 1999 году получил квалификацию «юрист», окончив Тюменский государственный университет. С 1997 года служил в органах безопасности России, проходил службу в ЯНАО в должности зама руководителя территориального органа ФСБ.

Ранее URA.RU рассказывало, что сразу две правительственных структуры ЯНАО — департамент специальных мероприятий и департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции, будут реорганизованы. Новая структура получит наименование департамента региональной безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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