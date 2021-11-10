10 ноября 2021

Источник: в Екатеринбурге продают фейковые бланки о вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые екатеринбуржцы ищут способы без прививки получить документ Фото:
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В больницах Екатеринбурга нелегально торгуют поддельными бланками о вакцинации. Об этом URA.RU рассказал местный житель Федор, пожелавший не называть его фамилию.

«Бланки, которые поступают в больницы и пункты вакцинации, о введении пациентам первого и второго компонентов „Спутника“ являются подотчетными. Однако медики делают с них копии и продают из-под полы тем, кто не может или не хочет привиться, а бумага им нужна. Я сам так купил себе уже заполненный бланк и с печатью», — признался Федор.

Мужчина отказался назвать номер поликлиники, где ему продали справку. Он объяснил, что «не хочет палить» это место, потому что намерен обращаться туда еще и рекомендует своим друзьям. По словам горожанина, подобная схема налажена и в других больницах города. Цена липового бланка о вакцине колеблется от полутора до пяти тысяч рублей.

За комментарием URA.RU обратилось к пресс-секретарю Минздрава Свердловской области Константину Шестакову. «Готов разобраться в каждом конкретном случае и прокомментировать, если такие факты подтвердятся. Анонимные сообщения не комментирую», — заявил представитель министерства.

Ранее другой источник рассказывал агентству о другой налаженной в Екатеринбурге схеме выдачи липовых QR-кодов. Чтобы поддельные документы выглядели правдиво, врачи якобы сливают вакцину «Спутник Лайт» в канализацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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