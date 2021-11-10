10 ноября 2021

Источник: пермские власти готовы к введению QR-кодов в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
QR-коды. Москва, qr-код, куар код, covid, пандемия, QR код, QR, covid free, куаркод, короновирус
QR-коды могут ввести в международном и междугородном транспорте Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В оперштабе Пермского края обсуждалась идея введения QR-кодов в транспорте. О том, что в России готовятся законопроекты о введении QR-кодов в международном и междугородном транспорте, а также магазинах и кафе, стало известно 11 ноября. По словам источника URA.RU, близкого к пермскому оперштабу, сейчас власти обсуждают, как технически организовать проверку QR-кодов в транспорте.

«В Пермском крае уже сейчас действуют QR-коды в кафе и магазинах (за исключением продовольственных). Что касается введения QR-кодов транспорте, то такая идея тоже обсуждалась. Основной вопрос заключается в том, как организовать это [проверку] с технической точки зрения», — отметил инсайдер.

URA.RU рассказывало, что обязательное наличие QR-кодов действует при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, а также магазинов. Без них пермяки не могут совершить покупки. При этом жители Пермского края добиваются отмены QR-кодов, подписывая петицию на имя главы региона Дмитрия Махонина.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...