Источник: пермские власти готовы к введению QR-кодов в транспорте

QR-коды могут ввести в международном и междугородном транспорте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В оперштабе Пермского края обсуждалась идея введения QR-кодов в транспорте. О том, что в России готовятся законопроекты о введении QR-кодов в международном и междугородном транспорте, а также магазинах и кафе, стало известно 11 ноября. По словам источника URA.RU, близкого к пермскому оперштабу, сейчас власти обсуждают, как технически организовать проверку QR-кодов в транспорте.

«В Пермском крае уже сейчас действуют QR-коды в кафе и магазинах (за исключением продовольственных). Что касается введения QR-кодов транспорте, то такая идея тоже обсуждалась. Основной вопрос заключается в том, как организовать это [проверку] с технической точки зрения», — отметил инсайдер.

URA.RU рассказывало, что обязательное наличие QR-кодов действует при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, а также магазинов. Без них пермяки не могут совершить покупки. При этом жители Пермского края добиваются отмены QR-кодов, подписывая петицию на имя главы региона Дмитрия Махонина.