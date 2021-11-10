Власти назвали число умерших челябинцев, привитых от COVID

Смертельные случаи пациентов разбирает комиссия (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области умерли 17 жителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Есть комиссия, которая разбирает все летальные случаи. В регионе зарегистрировано 17 смертельных случаев вакцинированных пациентов. У всех умерших была сопутствующая хроническая патология, которая и привела к смерти. Никакой связи с прививкой от коронавируса здесь не прослеживается», — заявил Семенов.

По словам руководителя областного минздрава, в последние дни наблюдается рост количества выздоровевших. По словам врачей, привитые жители Челябинской области редко попадают в реанимацию. Крайне тяжелые больные, как правило, не привиты.