10 ноября 2021

Власти назвали число умерших челябинцев, привитых от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, каталка больничная, лечащий врач
Смертельные случаи пациентов разбирает комиссия (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области умерли 17 жителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Есть комиссия, которая разбирает все летальные случаи. В регионе зарегистрировано 17 смертельных случаев вакцинированных пациентов. У всех умерших была сопутствующая хроническая патология, которая и привела к смерти. Никакой связи с прививкой от коронавируса здесь не прослеживается», — заявил Семенов.

По словам руководителя областного минздрава, в последние дни наблюдается рост количества выздоровевших. По словам врачей, привитые жители Челябинской области редко попадают в реанимацию. Крайне тяжелые больные, как правило, не привиты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...