СМИ: в Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова

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Новое знание, Хабиб Нурмагомедов. Москва, нурмагомедов хабиб
По данным СМИ, в Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова Фото:

Двоюродный брат известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова Усман задержан в Москве. По предварительным данным, он находился в машине, наехавшей на полицейского.

«В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова. Усмана Нурмагомедова подозревают в наезде на сотрудника полиции», — передает telegram-канал Baza.

По информации канала, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. Машина, в которой, по сведениям канала, находился Усман, сбила полицейского, стоявшего на КПП. После этого мужчина с товарищем улетел в московский аэропорт Шереметьево, где его и задержали.

Обновлено 19:25: Усман Нурмагомедов опроверг информацию о своем задержании. «Не знаю кто что пишет, но пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все», — написал он на своей странице в Instagram. В сторис Нурмагомедов выложил кадры из тренажерного зала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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