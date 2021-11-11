СМИ: в Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова

Двоюродный брат известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова Усман задержан в Москве. По предварительным данным, он находился в машине, наехавшей на полицейского.
«В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова. Усмана Нурмагомедова подозревают в наезде на сотрудника полиции», — передает telegram-канал Baza.
По информации канала, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. Машина, в которой, по сведениям канала, находился Усман, сбила полицейского, стоявшего на КПП. После этого мужчина с товарищем улетел в московский аэропорт Шереметьево, где его и задержали.
Обновлено 19:25: Усман Нурмагомедов опроверг информацию о своем задержании. «Не знаю кто что пишет, но пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все», — написал он на своей странице в Instagram. В сторис Нурмагомедов выложил кадры из тренажерного зала.
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