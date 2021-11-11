В курганском селе разгорелся конфликт между главой и думой

Глава Колесниковского сельсовета хочет через суд распустить сельскую думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области Ольга Останина обратилась в суд с просьбой признать неправомочным состав местной сельской думы. До этого депутаты признали ее отчет о работе за 2020 год неудовлетворительным.

«Прошу признать неправомочным состав Колесниковской сельской думы VI созыва», — говорится в исковом заявлении (копия имеется в распоряжении URA.RU). Истец отмечает, что в состав думы должно входить 10 депутатов. В сентябре два депутата досрочно сдали свои мандаты. Еще двое депутатов в июне написали заявления о сложении полномочий, но в сентябре дума отклонила их отставку.

Останина утверждает, что это решение принято с нарушением установленных сроков (30 суток с момента подачи заявления). Таким образом, оба депутата должны быть автоматически лишены полномочий, так как своих заявлений об отставке не отзывали. Исходя из этого, сейчас в думе должно остаться шесть человек. Это меньше двух третей от установленной численности депутатов, поэтому дума не может принимать решения.

По данным ГАС «Правосудие», исковое заявление поступило в Кетовский районный суд 10 октября. Дело передано судье Юлии Закировой. Дата первого заседания пока не назначена. Оперативно дозвониться до администрации сельсовета URA.RU не удалось.

Источники URA.RU, близкие к властям района, отмечают, что причиной конфликта могло стать решение думы выразить главе недоверие. В июле депутаты Колесниковской сельской думы написали Останиной письмо, в котором напоминали о неудовлетворительной оценке деятельности (копия имеется в распоряжении редакции). Депутаты указывали чиновнице, что срок устранения недостатков завершен. «Если думу признают неправомочной, это помешает работе. Например, бюджет не смогут вовремя принять. Вообще сейчас запущена муниципальная реформа, и в следующем году все равно ликвидируют и администрацию села, и думу», — добавил инсайдер.