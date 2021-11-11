Михаил Боярский самостоятельно выполнял трюки на съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Фото предоставлено Николаем Ващилиным (из личного архива)

Актер Михаил Боярский, исполнявший главную роль в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978 год), чуть не погиб на съемках от рук Владимира Балона, игравшего роль Де Жюссака, гвардейца кардинала Ришелье, так как оба актера были не трезвы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессиональный спортсмен, постановщик трюков, каскадер, член Союза кинематографистов России Николай Ващилин.

«Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу», — рассказал Николай Ващилин.

Постановщик трюков добавил, что из-за пристрастия актеров к алкоголю один из съемочных дней пришлось вообще отменить. «Приходят актеры на „Трех мушкетерах“ пьяные, а у меня конная сцена и я отменил съемку. Это очень дорого, и, конечно, на меня все взъелись. Но иначе кто-то из них бы травмировался и меня бы в тюрьму отправили, так как головой за все отвечает постановщик трюков», — объяснил Ващилин.

По словам каскадера, все трюки в фильме актеры выполняли сами. «Во времена съемок „Д’Артаньяна и трех мушкетеров“ и параллельно „Сибириады“ Андрея Кончаловского я был немного сумасшедшим, увлеченным, преподавал в театральном институте и пробивал, чтобы актеры сами делали трюки, чтобы у них была мотивация. После специальной подготовки их могли использовать, как каскадеров. За это актеры получали двойную ставку», — заявил Ващилин.

По словам собеседника, для подготовки к трюкам главного мушкетера Боярскому понадобилось полгода. «У меня Миша в фильме прыгал с балкона на спину, с 10 метров. Трюкам этим я начал учить его за полгода до съемок. Мы отправлялись зимой на электричке в Сестрорецк, у нас там от театрального института была конно-спортивная база. Там ездили с ним верхом, прыгали с крыш конюшен», — вспомнил Ващилин.

12 ноября 1910 года в США был совершен первый в мире кинотрюк. Каскадер прыгнул в реку из горящего воздушного шара.