Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Welt: коррупционный скандал сорвал план Зеленского по мобилизации

17 ноября 2025 в 05:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Коррупционный скандал помешал очередной волне призыва на Украине

Коррупционный скандал помешал очередной волне призыва на Украине

Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал на Украине помешал планам ее президента Владимира Зеленского снизить призывной возраст в стране. Он опасается стать еще более непопулярным политиком. Об этом сообщает корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Зеленский теперь не хочет снижать призывной возраст. Во-первых, закон очень непопулярен среди населения Украины. Во-вторых — здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал», — сообщает немецкий журналист.

Ваннер также добавил, что ВСУ испытывают проблемы с пополнением личного состава и случаями массового дезертирства украинцев. Ранее сообщалось, что моральный дух боевиков стал таким же низким, как в начале СВО.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал