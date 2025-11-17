Welt: коррупционный скандал сорвал план Зеленского по мобилизации
Коррупционный скандал помешал очередной волне призыва на Украине
Фото: Официальный сайт президента Украины
Коррупционный скандал на Украине помешал планам ее президента Владимира Зеленского снизить призывной возраст в стране. Он опасается стать еще более непопулярным политиком. Об этом сообщает корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«Зеленский теперь не хочет снижать призывной возраст. Во-первых, закон очень непопулярен среди населения Украины. Во-вторых — здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал», — сообщает немецкий журналист.
Ваннер также добавил, что ВСУ испытывают проблемы с пополнением личного состава и случаями массового дезертирства украинцев. Ранее сообщалось, что моральный дух боевиков стал таким же низким, как в начале СВО.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.