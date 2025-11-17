Мошенники все чаще пытаются обманывать россиян через их детей
Наименее защищенными от мошенников стали Roblox и Minecraft
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
С начала 2025 года в России зафиксировано более шести тысяч случаев, когда киберпреступники через игры и соцсети манипулировали детьми для хищения денег со счетов их родителей. Об этом сообщили аналитики ИБ-компании F6.
«С начала года в России зафиксировано более шести тысяч инцидентов, когда киберпреступники манипулировали детьми в возрасте от 10 до 14 лет для хищения денег со счетов их родителей. Общий ущерб от таких преступлений с начала года может превышать 850 млн рублей», — сообщает «Коммерсант». Три основных направления атак — компьютерные игры, социальные сети и популярные мессенджеры.
Наименее защищенными оказались игровые платформы, такие как Roblox и Minecraft. Открытые чаты и возможность использования псевдонимов облегчают злоумышленникам контакт с детьми. Преступники обходят защиту с помощью программ для запуска игр, в которых часто отключены ограничения на обмен сообщениями.
С начала 2025 года киберпреступники применяют все более изощренные методы обмана: помимо манипуляций с детьми через игры и соцсети, они клонируют банковские карты с помощью технологии NFC, создают дипфейки — поддельные аудио- и видеосообщения, имитирующие голос и внешность реальных людей, распространяют фальшивые промокоды для кражи персональных данных. Ущерб от цифрового мошенничества в России исчисляется сотнями миллионов рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.