Общество

Мошенники все чаще пытаются обманывать россиян через их детей

17 ноября 2025 в 05:42
Наименее защищенными от мошенников стали Roblox и Minecraft

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С начала 2025 года в России зафиксировано более шести тысяч случаев, когда киберпреступники через игры и соцсети манипулировали детьми для хищения денег со счетов их родителей. Об этом сообщили аналитики ИБ-компании F6.

«С начала года в России зафиксировано более шести тысяч инцидентов, когда киберпреступники манипулировали детьми в возрасте от 10 до 14 лет для хищения денег со счетов их родителей. Общий ущерб от таких преступлений с начала года может превышать 850 млн рублей», — сообщает «Коммерсант». Три основных направления атак — компьютерные игры, социальные сети и популярные мессенджеры.

Наименее защищенными оказались игровые платформы, такие как Roblox и Minecraft. Открытые чаты и возможность использования псевдонимов облегчают злоумышленникам контакт с детьми. Преступники обходят защиту с помощью программ для запуска игр, в которых часто отключены ограничения на обмен сообщениями.

Продолжение после рекламы

С начала 2025 года киберпреступники применяют все более изощренные методы обмана: помимо манипуляций с детьми через игры и соцсети, они клонируют банковские карты с помощью технологии NFC, создают дипфейки — поддельные аудио- и видеосообщения, имитирующие голос и внешность реальных людей, распространяют фальшивые промокоды для кражи персональных данных. Ущерб от цифрового мошенничества в России исчисляется сотнями миллионов рублей.

