Guardian: Зеленский находится под давлением перед визитом в ЕС из-за коррупции

Зеленский отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи. Как пишет Guardian, во время визитов он будет находиться под давлением из-за необходимости доказать серьезность намерений по борьбе с коррупцией.

«Зеленский находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией», — сказано в сообщении издания. Отмечается, что это необходимо для продвижения процесса интеграции Украины в Евросоюз.