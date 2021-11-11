В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, битое стекло, дтп, общественный транспорт, авария
В результате ДТП пострадали три человека (архивное фото) Фото:

В Нижегородской области на трассе Володарск-Ильино перевернулся пассажирский автобус. Из пятнадцати пассажиров трое были госпитализированы с серьезными телесными повреждениями.

«По предварительным данным, виной ДТП стали погодные условия, а также то, что водитель не выбрал подходящую скорость движения. В перевернувшемся автобусе было примерно 15 пассажиров», — приводят VSE42.ru сообщение пресс-службы управления МВД по Нижегородской области.

В результате аварии пострадали три человека. По факту ДТП проверку начала прокуратура Нижегородской области, передает RT.

Ранее ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика «Камаз» произошло на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительной информации, автобус ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург, передает «Пятый канал». В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе ребенок. Они скончались на месте происшествия. Еще восемь пассажиров получили травмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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