В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус

В Нижегородской области на трассе Володарск-Ильино перевернулся пассажирский автобус. Из пятнадцати пассажиров трое были госпитализированы с серьезными телесными повреждениями.
«По предварительным данным, виной ДТП стали погодные условия, а также то, что водитель не выбрал подходящую скорость движения. В перевернувшемся автобусе было примерно 15 пассажиров», — приводят VSE42.ru сообщение пресс-службы управления МВД по Нижегородской области.
В результате аварии пострадали три человека. По факту ДТП проверку начала прокуратура Нижегородской области, передает RT.
Ранее ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика «Камаз» произошло на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительной информации, автобус ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург, передает «Пятый канал». В результате столкновения погибли шесть человек, в том числе ребенок. Они скончались на месте происшествия. Еще восемь пассажиров получили травмы.
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