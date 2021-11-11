11 ноября 2021

В туротрасли предложили разрешить покупать билеты без QR-кода

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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, ожидание, полет, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, пассажиры, авиакомпания, туристы, самолет, туризм, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
В туриндустрии рассказали о возможности покупать билеты без QR-кода Фото:

В Российском союзе туриндустрии предложили сохранить право покупки билета без QR-кода. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Самый сложный вопрос — оформление авиабилетов по QR-коду. Это ограничит возможность покупки более бюджетных билетов, которые продаются заранее. В этом случае, считаем, целесообразнее ввести QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода», — рассказал Горин, пишут «РИА» Новости.

Он считает, что за россиянами должно оставаться право использовать ПЦР-тесты при покупке билетов на рейс, так как «50% населения еще не вакцинировано, и это может привести к сложностям планирования как деловых, так и туристических поездок». По его мнению, у людей должна быть возможность купить билет в любое удобное для них время и по низким ценам, а не ждать получения QR-кода.

Этим летом из-за ковидных ограничений снизился поток туристов на полуостров Крым. В июле людей было на 20-25% меньше, чем месяц ранее. В Краснодарском крае около 70% людей отменили свои поездки из-за новых ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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