Большинство россиян передумали отдыхать в Краснодарском крае

Большая часть бронирований на август отменена Фото: Размик Закарян © URA.RU

Россияне аннулировали более 70% бронирований в Краснодарском крае на август из-за новых ограничений. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском каре] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, 30% аннуляций [бронирований] на июль, и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]», — сказала Ломидзе радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, цены на отдых в Турции и Крыму постепенно увеличиваются на 5-7% за двое суток.

В АТОР отправили официальные письма в правительство РФ с просьбой не допустить провала курортного сезона в Краснодарском крае, об этом сообщается на сайте ассоциации. Туроператоры просят смягчить коронавирусные ограничения для путешественников. «Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов», — указано в письме. В ассоциации отметили, что люди не успеют пройти два этапа вакцинации к этому сроку из-за очередей.