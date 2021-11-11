11 ноября 2021

Кулеба уверен, что Украина заручилась поддержкой США

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
На Украине уверены, что их отношения с США находятся на высоком уровне Фото:

В этом году Украине удалось изменить «ход игры в украинско-американских отношениях», и сейчас они на высоком уровне. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», — поделился Кулеба с агентством «Укринформ».

Глава МИД Украины сказал, что не допустит, чтобы в международных контактах с РФ не было попустительства. По его мнению, важно, чтобы РФ не испытывала попустительства ее агрессии против Украины.

США и Украина подписали новый документ о стратегическом партнерстве. В обновленной хартии написано о приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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