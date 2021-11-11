Кулеба уверен, что Украина заручилась поддержкой США

В этом году Украине удалось изменить «ход игры в украинско-американских отношениях», и сейчас они на высоком уровне. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украинско-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов», — поделился Кулеба с агентством «Укринформ».
Глава МИД Украины сказал, что не допустит, чтобы в международных контактах с РФ не было попустительства. По его мнению, важно, чтобы РФ не испытывала попустительства ее агрессии против Украины.
США и Украина подписали новый документ о стратегическом партнерстве. В обновленной хартии написано о приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины.
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